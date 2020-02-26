«Рейнджерс» установили клубный рекорд по победной серии в гостевых матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
При этом подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию на выезде до восьми матчей. «Синерубашечники» выиграли восемь гостевых матчей кряду в первый раз в клубной истории. Ранее «Рейнджерс» дважды выигрывали по семь матчей подряд. Это произошло в сезоне-1934/1935 (85 лет назад) и в сезоне-1978/1979 (41 год назад).
В составе победителей забивали Грег Маккегг, Брендан Смит, Мика Зибанеджад и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. За «Айлендерс» забивали Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов совершил 24 сейва.
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