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Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра

Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард открыл счёт в матче и ассистировал Мике Зибанеджаду в овертайме, благодаря чему продлил результативную серию до 10 матчей.

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/2020

Российский форвард стал седьмым игроком за историю «Рейнджерс», который имеет на своём счету две 10-матчевые результативные серии в одном сезоне. Ранее подобным достижением отметились Род Жильбер, Майк Роджерс, Марк Мессье, Брайан Лич, Уэйн Гретцки и Яромир Ягр.

Панарин установил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ
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