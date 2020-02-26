Гол и буллит Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег», у Ковальчука «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

По ходу матча «Вашингтон» вёл со счётом 3:0, однако «Виннипегу» удалось отыграться и перевести игру в овертайм, где команды также не смогли определить победителя. За «Вашингтон» забивали Александр Овечкин, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. Решающий буллит реализовал Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Евгений Кузнецов записал в свой актив одну результативную передачу. Форвард Илья Ковальчук в дебютной игре за столичный клуб провёл на площадке 14 минут и 39 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Видео победного буллита Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

За «Виннипег» забивали Николай Элерс, Кайл Коннор и Марк Шайфли. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».