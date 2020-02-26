Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард открыл счёт в матче и ассистировал Мике Зибанеджаду в овертайме, благодаря чему вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ, превзойдя результат Натана Маккиннона и Коннора Макдэвида (оба — по 84 очков).
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал 85 (32+53) очков в 61 матче. Первое место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 98 очков в 62 матчах. Второе место занимает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (88 баллов в 64 матчах).
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