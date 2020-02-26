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Нюландер забил клюшкой между ног в ворота Василевского. Видео

Нюландер забил клюшкой между ног в ворота Василевского. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Четвёртый гол за «Торонто» забил нападающий Вильям Нюландер, который эффектно прокинул шайбу у себя между ног и поразил ворота российского голкипера Андрея Василевского. В этой встрече Василевский совершил 19 сейвов.

Видео с голом Нюландера можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

«Тампа» потерпела третье поражение кряду. «Торонто» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.

Гол Кучерова и 19 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
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