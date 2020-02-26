Нюландер забил клюшкой между ног в ворота Василевского. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Четвёртый гол за «Торонто» забил нападающий Вильям Нюландер, который эффектно прокинул шайбу у себя между ног и поразил ворота российского голкипера Андрея Василевского. В этой встрече Василевский совершил 19 сейвов.
Видео с голом Нюландера можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
«Тампа» потерпела третье поражение кряду. «Торонто» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.
Гол Кучерова и 19 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16
-
06:14
-
06:01
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
05:35
-
05:13
-
04:51
-
04:03
-
03:48
-
03:33
-
00:00
- 25 февраля 2020
-
23:47
-
23:31
-
23:11
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:15
-
22:14
Партнерский контент