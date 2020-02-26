М. Стаал: это был самый важный матч для «Рейнджерс» за пару лет. Скучал по этому чувству

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) признался, что сильно скучал на протяжении последних сезонов по реальной борьбе за плей-офф.

«Это был самый важный матч для «Рейнджерс» за последние пару лет. Как же я скучал по тому волнению, которое снова ощущаешь перед игрой. Думаю, что сейчас мы действительно рады играть в хоккей. Сегодня получился тяжёлый матч, но мы справились и нашли способ одержать важнейшую победу», — приводит слова Стаала обозреватель Винс Меркольяно.

Благодаря этой победе подопечные Дэвида Куинна до четырёх очков сократили отставание от занимающего второе уайлд-кард место в плей-офф «Коламбус Блю Джекетс», при этом «синерубашечники» имеют три матча в запасе.