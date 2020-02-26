«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в матче с 11 голами, Барбашёв – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.
В составе победителей дубль оформил Зак Сэнфорд и ещё по разу отличились Брэйден Шенн, Роберт Томас, Райан О'Райлли и Джастин Фолк. За «Чикаго» забили Данкан Кит, Коннор Мёрф, Патрик Кейн, Мэттью Хаймор и Брэндан Саад.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут и 33 секунды и не отличился результативными действиями.
«Сент-Луис» одержал пятую победу подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел пятое поражение за последние шесть игр.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шенн (Шварц, Перрон) – 00:33' (5x4) 1:1 Кит (Тэйвз) – 10:55' (5x4) 1:2 Мёрфи (Кубалик, Тэйвз) – 14:09' (5x5) 1:3 Кейн (Кит, Кубалик) – 21:13' (5x4) 2:3 Томас (Перрон, Сэнфорд) – 27:38' (5x5) 3:3 О'Райлли (Шварц, Шварц) – 43:47' (5x5) 4:3 Сэнфорд (Томас) – 44:03' (5x5) 4:4 Хаймор (Кемпф, Кит) – 45:16' (5x5) 4:5 Саад (Строум, Дак) – 48:16' (5x4) 5:5 Фолк (О'Райлли) – 49:28' (5x5) 6:5 Сэнфорд (Томас) – 53:35' (5x5)
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