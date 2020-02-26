«Сент-Луис» обыграл «Чикаго» в матче с 11 голами, Барбашёв – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей дубль оформил Зак Сэнфорд и ещё по разу отличились Брэйден Шенн, Роберт Томас, Райан О'Райлли и Джастин Фолк. За «Чикаго» забили Данкан Кит, Коннор Мёрф, Патрик Кейн, Мэттью Хаймор и Брэндан Саад.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут и 33 секунды и не отличился результативными действиями.

«Сент-Луис» одержал пятую победу подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

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