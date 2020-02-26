Овечкин – о церемонии поздравления с 700-м голом в НХЛ: это было довольно необычно
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 Б). Перед этой встречей россиянина поздравили с 700-м голом в НХЛ.
«Церемония поздравления была довольно необычной, Сергей (сын Овечкина. — Прим. «Чемпионата») был у меня на плече, и мне приходилось смотреть вверх и вниз. Но они сделали это для меня. Это крутой момент. Иногда, я сам не знаю, как буду пробивать буллит, но просто делаю это Я думаю, мы показали солидную игру, но допустили несколько ошибок. Непросто получить такую победу, думаю, мы её заслужили», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти в своём «твиттере».
В матче с «Виннипегом» Овечкин забил гол и реализовал послематчевый буллит.
Трогательное видео «Вашингтона» на церемонии поздравления Овечкина с 700-м голом в НХЛ
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