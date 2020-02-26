Георгиев пропустил курьёзный гол от Пажо, потеряв шайбу из вида после отскока от стекла

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Одним из главных героев матча стал голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 42 броска из 45. При этом российский вратарь во втором периоде пропустил курьёзный гол от дебютанта «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо. Защитник «островитян» Райан Пулок щёлкнул от синей линии, шайба угодила в стекло за воротами Георгиева и отскочила на пятак. Александр на пару с защитником Марком Стаалом потеряли шайбу из вида и начали смотреть в другую сторону. Первым в ситуации сориентировался Пажо, благодаря чему забросил первую шайбу за новую команду.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
- 26 февраля 2020
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16
-
06:14
-
06:01
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
05:35
-
05:13
-
04:51
-
04:03
-
03:48
-
03:33
-
00:00
- 25 февраля 2020
-
23:47
-
23:31
-
23:11
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29