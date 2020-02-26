Георгиев пропустил курьёзный гол от Пажо, потеряв шайбу из вида после отскока от стекла

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 42 броска из 45. При этом российский вратарь во втором периоде пропустил курьёзный гол от дебютанта «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо. Защитник «островитян» Райан Пулок щёлкнул от синей линии, шайба угодила в стекло за воротами Георгиева и отскочила на пятак. Александр на пару с защитником Марком Стаалом потеряли шайбу из вида и начали смотреть в другую сторону. Первым в ситуации сориентировался Пажо, благодаря чему забросил первую шайбу за новую команду.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.