Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в равных составах среди левых форвардов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 43-й гол в сезоне, благодаря чему вышел на первое место в НХЛ по голам в равных составах среди левых форвардов. Для российского форварда этот гол стал 438-м за карьеру в лиге в равных составах. Прежнее достижение принадлежало Бобби Халлу (437).

В общей сложности за всю историю НХЛ лишь четырём левым нападающим удавалось преодолеть отметку 400 голов в равных составах. Третье место занимает Люк Робитайл (418), а топ-4 замыкает Фрэнк Маховлич (400).