Овечкин — о беременности жены: чем больше детей, тем веселее
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос об ожидании скорого прибавления в семействе. Ранее супруга хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала фотографию в «Инстаграме» и сопроводила её подписью: «Мы очень тебя ждём». Пара уже воспитывает сына Сергея.
«Это здорово. Чем больше детей, тем веселее», — сказал Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс».
В матче с «Виннипегом» (4:3 Б) российский нападающий забил 43-й гол в сезоне, благодаря чему вышел на первое место в НХЛ по голам в равных составах среди левых форвардов. Для российского форварда этот гол стал 438-м за карьеру в лиге в равных составах. Прежнее достижение принадлежало легендарному Бобби Халлу (437).
НХЛ о беременности жены Овечкина: мы подумали, что неделя Александра не может стать лучше
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