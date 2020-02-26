Куинн: Панарин и Зибанеджад сделали то, что должны делать лучшие игроки команды

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).
«Я скажу, что во многих отношениях матч был похож на игру плей-офф. Невероятный высокий и интенсивным темп на протяжении всего матча. Мне очень нравился наш третий период, пока мы не получили удаление, которое обернулось голом в наши ворота. Счёт стал 3:2, и игра перевернулась. Но в целом мне понравилось, как мы сыграли. Мы за последние два месяца стремительно спрогрессировали и это просто отличное чувство для наших ребят. Одержана очередная важнейшая победа на выезде.
В овертайме Панарин и Зибанеджад сделали то, что должны делать лучшие игроки команды. Собственно, они обычно это и делают. В это время года любой матч можно выиграть только в том случае, если ваш вратарь находится на высоте. Георгиев сегодня был хорош», — сказал Куинн в эфире клубного телевидения.
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