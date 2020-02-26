Куинн: у «Рейнджерс» был тяжёлый день из-за аварии и неопределённости с Фастом и Крайдером

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) рассказал, насколько тяжело сложился для его команды дедлайн.
«Нам не важно где играть — дома или на выезде. Я много говорил об этом последние два месяца, просто мы действительно стали командой. У нас действительно есть характер, и вы можете это почувствовать. Вчера был очень трудный день для многих команд в этой лиге, но в особенности это был тяжёлый день для нас.
Обмен Брэди Шея, автомобильная авария, неопределённость с будущим Фаста и Крайдера и других ребят. Всё это сказалось на эмоциональной составляющей. Этот день получился утомительным для многих команд, но когда у вас такой молодой коллектив, как у «Рейнджерс», всё становится куда сложнее. За короткий промежуток времени слишком много событий», — сказал Куинн в эфире клубного телевидения.
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