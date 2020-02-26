Бывший защитник «Сибири» Лофквист ударил судью в матче SHL. Видео

Защитник шведского клуба «Линчёпинг» Сэм Лофквист дисквалифицирован на неопределённый срок за толчок лайнсмена. Эпизод случился во время недавнего матча SHL с «Мальмё», когда Лофквист повздорил с игроком соперником Эмилем Сильвегардом, а линейный арбитр мешал защитнику добраться до своего соперника.

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«Мне очень стыдно за этот момент. Я хочу извиниться перед судьями, они этого не заслуживают. Кроме этого, приношу извинения партнёрам, тренерскому штабу и всей лиге. Я искренне сожалею о сделанном, это больше не повторится», — сказал Лофквист, получивший матч-штраф.

«Это неуважительный и совершенно идиотский поступок. Не так важно, как сильно он ударил судью. Не трогай арбитра! Точка», — охарактеризовал ситуацию обозреватель Expessen Санни Линдстрём.

29-летний Лофквист выступал в КХЛ за «Торпедо» (сезон-2016/2017) и «Куньлунь Ред Стар» (2018/2019). В мае 2019 года он перешёл в «Сибирь», но не сыграл за новосибирцев ни одного матча. Контракт с ним был расторгнут, после чего Лофквист перешёл в «Линчёпинг» (шесть голов и восемь передач в 31 матче).