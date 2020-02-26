Дэйли: НХЛ будет пытаться урезать расходы, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли подтвердил намерение организовать матчи с участием «Вашингтон Кэпиталз» в России, однако подчеркнул, что этого совершенно точно не случится в следующем сезоне.

«Мы работали над тем, чтобы «Кэпиталз» могли провести матч в России в следующем году, но по ряду причин этим планам не суждено было осуществиться. Мы будем работать, пытаться урезать расходы и обдумывать лучшую стратегию, чтобы осуществить это.

Я знаю, что «Кэпиталз» заинтересованы в таких матчах, и если не в России, то в других странах. Мы собираемся удовлетворить этот интерес. «Вашингтон» — топ-клуб НХЛ, есть смысл в том, чтобы привезти их за океан», — цитирует Дэйли NBC Sports Washington.