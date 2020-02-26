Рирден: рад, что Ковальчук теперь играет за «Вашингтон». Его сочетание будет прибавлять
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 Б) оценил дебют российского форварда Ильи Ковальчука.
«Ковальчук делает то, что освобождает остальные тройки, разгружает их. Он — тот человек, который создаёт опасные моменты в каждом матче. Теперь соперник обеспокоен соперничеством с ним, микроматчами с его тройкой. Его резюме говорит само за себя. Илья — опасный нападающий.
Мне понравилось, как он сыграл в силовую в начале матча, это была хорошая смена. У третьего звена было три хороших шанса забить, и мы рады, что Ковальчук теперь играет за нас. Нет сомнений, что это сочетание будет прибавлять», — цитирует Рирдена Washington Post.
«Он светился от счастья». Ковальчук танцевал в первом матче за «Вашингтон»
Что говорили в «Вашингтоне» после дебюта россиянина. Тренер доволен, а сам Кови обещает провести работу над ошибками.
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