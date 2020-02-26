Стиллман: Бобровский — суперзвёздный вратарь, он заряжает «Флориду» энергией и адреналином

Защитник «Флориды Пантерз» Райли Стиллман после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:1) поделился мнением об игре голкипера Сергея Бобровского, отразившего 37 из 38 бросков.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Это суперзвёздный вратарь. Он здорово играет, заряжает нас энергией и адреналином», — цитирует Стиллмана пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Российский голкипер был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ. Второй звездой стал форвард «Флориды» Майк Хоффман, набравший 2 (1+1) очка. Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» и автор единственной шайбы команды Брэд Ричардсон.