Георгиев — о дерби с «Айлендерс»: такие победы сплачивают команду

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

«Такие победы сплачивают команду. Они очень много значат. Именно в такой хоккей и хочет играть „Рейнджерс“. Очевидно, что это совсем другие эмоции. И мы хотим играть такие матчи», — цитирует Георгиева Lohud.

Российский вратарь во втором периоде пропустил курьёзный гол от дебютанта «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо. Защитник «островитян» Райан Пулок щёлкнул от синей линии, шайба угодила в стекло за воротами Георгиева и отскочила на пятак. Александр на пару с защитником Марком Стаалом потеряли шайбу из вида и смотрели в другую сторону. Первым в ситуации сориентировался Пажо, благодаря чему забросил первую шайбу за новую команду.