Оргкомитет ЧМ-2020 по хоккею готов к возможным действиям против коронавируса

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Швейцарии готов к любым возможным действиям, которые могут быть направлены на погашение эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.
«Приготовления к турниру идут полным ходом, мы работаем так, как раньше. Мы в курсе этой ситуации и внимательно следим за ней. Мы находимся в тесном контакте в плане обмена информацией с руководством Международной федерации хоккея и готовы к возможным акциям», — сказали в оргкомитете.
Ранее швейцарский новостной портал Blick сообщил со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения про первый случай заражения коронавирусом нового типа. По сведениям издания, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, граничащем с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве.
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