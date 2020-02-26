Ягр — Овечкину: если бы я был Гретцки, то прямо сейчас уже бы дрожал

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

Перед матчем российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина поздравили с 700-м голом в НХЛ. На видеокубе домашней арены «Кэпиталз» был показан ролик, в котором поздравительные слова произнесли семь лучших снайперов НХЛ, в частности, с речью выступил чешский форвард Яромир Ягр.

«Если бы я был Гретцки, то прямо сейчас уже бы дрожал, потому что думаю, что ты сможешь побить его рекорд», — сказал Ягр.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717). На седьмом месте располагается Майк Гартнер (708).