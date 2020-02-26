Ковальчук: тренер уже вызвал меня, Овечкина и Кузнецова на лёд, но что-то помешало

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился эмоциями от дебюта за «столичный» клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 Б).

«Отлично приняли в команде! Я знаю многих ребят. Поэтому никаких проблем не возникло. В «Вашингтоне» может снова появиться «русская пятёрка», как в «Детройте» в 90-х? Всё может быть. Сегодня мы во втором периоде едва не вышли втроём. Тренер нас уже вызвал (Ковальчука, Кузнецова и Овечкина. — Прим. «Чемпионата»), но что-то помешало. Или удаление, или ещё что. Надеюсь, что мы вместе ещё сыграем.



Ожидал ли, что меня поставят вторым на исполнение буллитов? Да, я всегда бью буллиты. В этом году забил два за «Монреаль». Теперь надо было похитрее сыграть. Но ничего страшного, главное — победили», — приводит слова Ковальчука сайт телеканала «Матч ТВ».

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