Ковальчук: тренер уже вызвал меня, Овечкина и Кузнецова на лёд, но что-то помешало

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился эмоциями от дебюта за «столичный» клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 Б).
«Отлично приняли в команде! Я знаю многих ребят. Поэтому никаких проблем не возникло. В «Вашингтоне» может снова появиться «русская пятёрка», как в «Детройте» в 90-х? Всё может быть. Сегодня мы во втором периоде едва не вышли втроём. Тренер нас уже вызвал (Ковальчука, Кузнецова и Овечкина. — Прим. «Чемпионата»), но что-то помешало. Или удаление, или ещё что. Надеюсь, что мы вместе ещё сыграем.
Ожидал ли, что меня поставят вторым на исполнение буллитов? Да, я всегда бью буллиты. В этом году забил два за «Монреаль». Теперь надо было похитрее сыграть. Но ничего страшного, главное — победили», — приводит слова Ковальчука сайт телеканала «Матч ТВ».
- 26 февраля 2020
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16
-
06:14
-
06:01
-
05:57
-
05:53