Рирден: в идеальном мире Овечкина и Ковальчука надо было соединить 10 лет назад
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высказался касательно перехода российского нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «столичный» клуб.
«Это довольно уникальная ситуация, потому что в одной команде будут играть два заметных российских хоккеиста, оказавших значительное влияние на этот вид спорта в своей стране. Они были большой и важной частью успеха хоккея в своей стране, вдохновили многих ребят и сейчас являются важной частью НХЛ.
В идеальном мире их надо было соединить 10 лет назад. Но они оба правильно заботятся о себе, тренируются и ставят главной целью победу в Кубке Стэнли. Такова их цель и в этой команде», – цитирует Рирдена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Генменеджер «Вашингтона» рассказал о реакции Овечкина на переход в клуб Ковальчука
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16
Партнерский контент