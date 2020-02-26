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Рирден: в идеальном мире Овечкина и Ковальчука надо было соединить 10 лет назад

Рирден: в идеальном мире Овечкина и Ковальчука надо было соединить 10 лет назад
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высказался касательно перехода российского нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «столичный» клуб.

«Это довольно уникальная ситуация, потому что в одной команде будут играть два заметных российских хоккеиста, оказавших значительное влияние на этот вид спорта в своей стране. Они были большой и важной частью успеха хоккея в своей стране, вдохновили многих ребят и сейчас являются важной частью НХЛ.

В идеальном мире их надо было соединить 10 лет назад. Но они оба правильно заботятся о себе, тренируются и ставят главной целью победу в Кубке Стэнли. Такова их цель и в этой команде», – цитирует Рирдена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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