Рирден: в идеальном мире Овечкина и Ковальчука надо было соединить 10 лет назад

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высказался касательно перехода российского нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «столичный» клуб.

«Это довольно уникальная ситуация, потому что в одной команде будут играть два заметных российских хоккеиста, оказавших значительное влияние на этот вид спорта в своей стране. Они были большой и важной частью успеха хоккея в своей стране, вдохновили многих ребят и сейчас являются важной частью НХЛ.



В идеальном мире их надо было соединить 10 лет назад. Но они оба правильно заботятся о себе, тренируются и ставят главной целью победу в Кубке Стэнли. Такова их цель и в этой команде», – цитирует Рирдена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.