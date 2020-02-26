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«Амур» разгромил «Барыс» и закончил регулярку КХЛ на девятом месте в Восточной конференции

«Амур» разгромил «Барыс» и закончил регулярку КХЛ на девятом месте в Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу команды Александра Гулявцева.

В первом периоде дубль оформил форвард хозяева Вячеслав Ушенин, причём две шайбы нападающего раздели ил между собой всего 102 секунды. Во втором периоде шайб заброшено не было, а в заключительной трети цели достигли броски Томаша Зогорны и Михала Йордана. На последней минуте матча хет-трик оформил Ушенин. Матч на ноль провёл голкипер «тигров» Евгений Аликин.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Ушенин Вячеслав (Кузнецов) – 14:48' (5x5)   2:0 Ушенин Вячеслав (Язьков, Витасек) – 16:30' (5x5)   3:0 Зогорна (Витасек, Корягин) – 45:23' (5x5)   4:0 Йордан (Язьков) – 48:27' (5x5)   5:0 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав, Кузнецов) – 59:47' (5x5)

Благодаря этой победе «Амур» завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в Восточной конференции КХЛ, опередив «Куньлунь Ред Стар». Для команды Андрея Скабелки матч не носил никакого турнирного значения. «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышёва и в первом раунде плей-офф сыграет с магнитогорским «Металлургом».

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