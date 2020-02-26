«Амур» разгромил «Барыс» и закончил регулярку КХЛ на девятом месте в Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу команды Александра Гулявцева.
В первом периоде дубль оформил форвард хозяева Вячеслав Ушенин, причём две шайбы нападающего раздели ил между собой всего 102 секунды. Во втором периоде шайб заброшено не было, а в заключительной трети цели достигли броски Томаша Зогорны и Михала Йордана. На последней минуте матча хет-трик оформил Ушенин. Матч на ноль провёл голкипер «тигров» Евгений Аликин.
Благодаря этой победе «Амур» завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в Восточной конференции КХЛ, опередив «Куньлунь Ред Стар». Для команды Андрея Скабелки матч не носил никакого турнирного значения. «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышёва и в первом раунде плей-офф сыграет с магнитогорским «Металлургом».
- 26 февраля 2020
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16