«Амур» разгромил «Барыс» и закончил регулярку КХЛ на девятом месте в Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу команды Александра Гулявцева.

В первом периоде дубль оформил форвард хозяева Вячеслав Ушенин, причём две шайбы нападающего раздели ил между собой всего 102 секунды. Во втором периоде шайб заброшено не было, а в заключительной трети цели достигли броски Томаша Зогорны и Михала Йордана. На последней минуте матча хет-трик оформил Ушенин. Матч на ноль провёл голкипер «тигров» Евгений Аликин.

Благодаря этой победе «Амур» завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в Восточной конференции КХЛ, опередив «Куньлунь Ред Стар». Для команды Андрея Скабелки матч не носил никакого турнирного значения. «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышёва и в первом раунде плей-офф сыграет с магнитогорским «Металлургом».