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Бурдасов: у «Салавата» вырисовывается интересная серия с Омском. Интригующая пара

Бурдасов: у «Салавата» вырисовывается интересная серия с Омском. Интригующая пара
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Антон Бурдасов оценил готовность команды к борьбе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Нужно пару дней отдохнуть, потом — исправить то, что не получается. Поработать над физикой и стартовать в плей-офф. Нам в плюс пойдёт то, что 12 игр провели без поражений. Это хорошо, поможет нам в плей-офф.

Как чувствую себя после травмы? Тяжеловато. До сих пор не могу сказать, что полностью вошёл в ритм, но стараюсь не портить картину. Соперник по плей-офф? Нам без разницы. Вы же знаете, кто выбирает соперника в плей-офф, тот обычно вылетает.

Будем отдыхать. В принципе я не очень много хоккей смотрю, слежу за своей командой. У «Салавата» вырисовывается интересная серия с Омском. Мне кажется, это самая интригующая пара в первом раунде. Сам буду болеть за красивый хоккей», — цитирует Бурдасова пресс-служба «армейского» клуба.

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