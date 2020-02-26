Мясищев: видел моменты с участием Каспарайтиса, меня радуют сравнения с ним

Защитник системы ЦСКА Игорь Мясищев ответил на вопрос о сравнениях с Дарюсом Каспарайтисом за силовой стиль игры.

«Меня радуют такие сравнения, видел моменты с участием Каспарайтиса. На льду он был действительно Недружелюбным Привидением — любая невнимательность форварда, желание сыграть на публику сразу наказывались жёстким силовым приёмом. Все «армейцы» играют также!

Вообще любому защитнику в системе ЦСКА повезло. Главный тренер армейцев Игорь Никитин, его помощник по обороне Дмитрий Юшкевич — в прошлом очень жёсткие защитники, представители классической российской школы. Как и главный тренер «Звезды» Владимир Чебатуркин.

Поэтому не нужно удивляться, что и у ЦСКА, и у «Звезды» — лучшие линии обороны в своих лигах. Мой стиль игры типично «армейский» — жёсткий, агрессивный. В том числе и поэтому все единоборства мне интересны. Но основное внимание — не боксу, а хоккею», — цитирует Мясищева Russia-Hockey.