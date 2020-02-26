Мясищев: видел моменты с участием Каспарайтиса, меня радуют сравнения с ним

Защитник системы ЦСКА Игорь Мясищев ответил на вопрос о сравнениях с Дарюсом Каспарайтисом за силовой стиль игры.
«Меня радуют такие сравнения, видел моменты с участием Каспарайтиса. На льду он был действительно Недружелюбным Привидением — любая невнимательность форварда, желание сыграть на публику сразу наказывались жёстким силовым приёмом. Все «армейцы» играют также!
Вообще любому защитнику в системе ЦСКА повезло. Главный тренер армейцев Игорь Никитин, его помощник по обороне Дмитрий Юшкевич — в прошлом очень жёсткие защитники, представители классической российской школы. Как и главный тренер «Звезды» Владимир Чебатуркин.
Поэтому не нужно удивляться, что и у ЦСКА, и у «Звезды» — лучшие линии обороны в своих лигах. Мой стиль игры типично «армейский» — жёсткий, агрессивный. В том числе и поэтому все единоборства мне интересны. Но основное внимание — не боксу, а хоккею», — цитирует Мясищева Russia-Hockey.
- 26 февраля 2020
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48