Бадюков: Седлак и Гика – лидеры «Трактора». Думаю, к следующему сезону будет усиление

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о выступлении «Трактора» в нынешнем сезоне.

«Лукаш Седлак и Томаш Гика – лидеры «Трактора». Они провели сильный регулярный чемпионат. Но думаю, что у «Трактора» к следующему сезону в любом случае будет усиление, ведь нынешний результат челябинцев не устраивает, поэтому они будут перестраиваться.

Те победы, которые добыты в этом регулярном чемпионате, – это не показатель для команды, которая должна и хочет бороться за высокие места. «Трактор» надо усиливать и делать гораздо мощнее. Для этого есть менеджмент и руководство, которые наверняка проведут активную работу. Определённые задумки по усилению составу и трансферным задачам у них уже наверняка есть», — сказал Бадюков «Чемпионату».