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Армстронг: не собираемся выпускать Тарасенко, надеясь, что он выживет

Армстронг: не собираемся выпускать Тарасенко, надеясь, что он выживет
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением о ситуации с травмированным форвардом Владимиром Тарасенко.

«Тарасенко регулярно катается с командой. Так что он ближе к выходу из тоннеля, а не к его началу. Думаю, что он поедет с нами на наш следующий выезд, но принимать участие в матче не будет. Ему просто надо побыть с командой. Когда вернёмся, я встречусь с Владимиром и доктором, и тогда мы сможем определить точную дату его возвращения.

Нашим врачам уже приходилось иметь дело с такими травмами. Нескольким игрокам нашей команды делали подобные операции. Мы не хотим просто выпускать Тарасенко на лёд и надеяться, что он там выживет. Он вернётся в состав, когда будет готов защищать себя», – цитирует Армстронга The Athletic.

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