Армстронг: не собираемся выпускать Тарасенко, надеясь, что он выживет

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением о ситуации с травмированным форвардом Владимиром Тарасенко.
«Тарасенко регулярно катается с командой. Так что он ближе к выходу из тоннеля, а не к его началу. Думаю, что он поедет с нами на наш следующий выезд, но принимать участие в матче не будет. Ему просто надо побыть с командой. Когда вернёмся, я встречусь с Владимиром и доктором, и тогда мы сможем определить точную дату его возвращения.
Нашим врачам уже приходилось иметь дело с такими травмами. Нескольким игрокам нашей команды делали подобные операции. Мы не хотим просто выпускать Тарасенко на лёд и надеяться, что он там выживет. Он вернётся в состав, когда будет готов защищать себя», – цитирует Армстронга The Athletic.
- 26 февраля 2020
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24