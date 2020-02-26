Армстронг: не собираемся выпускать Тарасенко, надеясь, что он выживет

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением о ситуации с травмированным форвардом Владимиром Тарасенко.



«Тарасенко регулярно катается с командой. Так что он ближе к выходу из тоннеля, а не к его началу. Думаю, что он поедет с нами на наш следующий выезд, но принимать участие в матче не будет. Ему просто надо побыть с командой. Когда вернёмся, я встречусь с Владимиром и доктором, и тогда мы сможем определить точную дату его возвращения.



Нашим врачам уже приходилось иметь дело с такими травмами. Нескольким игрокам нашей команды делали подобные операции. Мы не хотим просто выпускать Тарасенко на лёд и надеяться, что он там выживет. Он вернётся в состав, когда будет готов защищать себя», – цитирует Армстронга The Athletic.

Мечта любого тренера. Тарасенко побеждал Канаду через травму и боль Капитан российской молодёжки стал одним из главных героев памятного камбэка в Баффало.