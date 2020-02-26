Р. Ротенберг: каждый месяц программу «Красная машина» скачивает тысяча человек

Глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о программе «Красная машина».



«Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» — это первая программа по виду спорта, разработанная на основе федерального стандарта нового поколения. Уже сейчас нашу программу с помощью специального мобильного приложения скачали более трёх тысяч тренеров – каждый месяц по тысяче скачиваний. Учитывая, что в стране более семи тысяч сертифицированных тренеров, это очень хороший показатель. И это число постоянно увеличивается. С помощью наших семинаров и презентаций с программой познакомились более тысячи тренеров.



«Красная машина» постоянно развивается и дополняется. Мы готовим разделы для женского хоккея и для следж-хоккея. Мы провели презентации в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Сочи, Норильске, Ханты-Мансийске, Туле, Кургане, Сочи. В ближайшее время готовим презентации и семинары для тренеров в Новосибирске, Красноярске, Уфе, Новомосковске, Омске, Самаре, городах Крыма. Важно, что мы начали получать отклики по нашей программе, тренеры постоянно обращаются к нам. Это значит, что программа востребована», — цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.