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Буцаев: все только и говорят, кто сколько заработал в «Нефтехимике». Не ищите чёрную кошку

Буцаев: все только и говорят, кто сколько заработал в «Нефтехимике». Не ищите чёрную кошку
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выигранного матча с «Адмиралом» (3:2).

«Заключительный матч регулярки. Понимаем, что у каждого своя мотивация. Мы смогли посмотреть тех ребят, кто в сезоне недостаточно много играл.

Хотелось бы отметить последние все «ньюсмейкерские» издания и интернет-издания – только и говорят про нашу команду, сколько каждый заработал. Так вот, скажу так. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. Знаете, мы заработали намного больше, но не в материальном плане, а в плане характера, в плане команды, в плане коллектива. Это ваши догадки, говорите, что хотите, но принижать тот результат, который показала команда, это непозволительно. Даже уважаемым специалистам», — цитирует Буцаева официальный сайт «Адмирала».

Источник: хоккеисты «Нефтехимика» получат по 900 тыс. рублей за победы над «Амуром»
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