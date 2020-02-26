Буцаев: все только и говорят, кто сколько заработал в «Нефтехимике». Не ищите чёрную кошку

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выигранного матча с «Адмиралом» (3:2).
«Заключительный матч регулярки. Понимаем, что у каждого своя мотивация. Мы смогли посмотреть тех ребят, кто в сезоне недостаточно много играл.
Хотелось бы отметить последние все «ньюсмейкерские» издания и интернет-издания – только и говорят про нашу команду, сколько каждый заработал. Так вот, скажу так. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. Знаете, мы заработали намного больше, но не в материальном плане, а в плане характера, в плане команды, в плане коллектива. Это ваши догадки, говорите, что хотите, но принижать тот результат, который показала команда, это непозволительно. Даже уважаемым специалистам», — цитирует Буцаева официальный сайт «Адмирала».
- 26 февраля 2020
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