«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила рижское «Динамо»

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила рижское «Динамо» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Команда гостей открыла счёт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Картер Эштон. На старте второго периода «Динамо» упрочило преимущество усилиями защитника Бена Маршалла. На 31-й минуте подопечные Николая Заварухина сократили отставание, гол забил нападающий Микаэль Руохомаа. В середине третьего периода «Сибирь» переломила ход игры, точные броски удались Игорю Макарову и Александру Шарову. Точку поставил Юрки Йокипакка.
«Сибирь» закончила регулярный чемпионат на пятой строчке Востока и сыграет с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф. Латвийский клуб не попал в плей-офф.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 26 февраля 2020
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