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«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила рижское «Динамо»

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила рижское «Динамо» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Команда гостей открыла счёт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Картер Эштон. На старте второго периода «Динамо» упрочило преимущество усилиями защитника Бена Маршалла. На 31-й минуте подопечные Николая Заварухина сократили отставание, гол забил нападающий Микаэль Руохомаа. В середине третьего периода «Сибирь» переломила ход игры, точные броски удались Игорю Макарову и Александру Шарову. Точку поставил Юрки Йокипакка.

«Сибирь» закончила регулярный чемпионат на пятой строчке Востока и сыграет с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф. Латвийский клуб не попал в плей-офф.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Эштон (Маршалл, Протапович) – 11:59' (5x5)   0:2 Маршалл (Липсбергс) – 20:49' (5x5)   1:2 Руохомаа (Йокипакка) – 30:02' (5x4)   2:2 Макаров (Шашков, Алексеев) – 49:25' (5x5)   3:2 Шаров (Йокипакка, Морозов) – 50:43' (5x5)   4:2 Романцев (Йокипакка, Пельтола) – 55:04' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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