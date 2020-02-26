Светлов: у «Адмирала» двоякий сезон и неудачная концовка. Много сил потратили на травмы

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов после матча с «Нефтехимиком» (2:3) подвёл итоги сезона.



«Хочу сказать огромное спасибо ребятам за сезон, который мы сыграли, пожелать им всем удачи, в эту паузу хорошо подготовиться к следующему. Сезон был у нас непростой, нелёгкий, тяжёлый… В этом тяжёлом географическом положении ребята все очень старались. По самоотдаче очень мало к кому претензии есть. Есть претензии по техническому исполнению, по браку, по состоянию здоровья. Очень много сил мы потратили на болезни, на травмы. Сезон был двоякий. Концовка была не совсем удачной, тем не менее мне сложно какого-нибудь игрока упрекнуть в самоотдаче, что он полностью не выкладывался, сачковал или отвернулся… Все больные и полуздоровые – все хотели помочь команде, были в строю.



Хочется болельщиков поблагодарить за то, что до последней минуты, даже когда мы не попадали в плей-офф, приходили ребята, болели за нас, переживали… Хочется двойное сказать спасибо. В эту минуту, тяжёлую для нас, были с нами до конца», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».