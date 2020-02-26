Лучший бомбардир «Витязя» Сёмин пропустит плей-офф

Капитан и лучший бомбардир подольского «Витязя» Александр Сёмин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального менеджера подмосковного хоккейного клуба Игоря Варицкого.



Сёмин получил травму в первой смене матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:4) после столкновения с форвардом Артёмом Фёдоровым.



«Витязю» осталось провести один матч в регулярном чемпионате. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф, где в первом раунде ей предстоит встреча либо с московским ЦСКА, либо с петербургским СКА.



35-летний Сёмин в текущем сезоне набрал 38 (18+20) очков в 50 матчах. Сёмин — двукратный обладатель золотых медалей чемпионата мира в составе сборной России.