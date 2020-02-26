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Лучший бомбардир «Витязя» Сёмин пропустит плей-офф

Лучший бомбардир «Витязя» Сёмин пропустит плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Капитан и лучший бомбардир подольского «Витязя» Александр Сёмин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального менеджера подмосковного хоккейного клуба Игоря Варицкого.

Сёмин получил травму в первой смене матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:4) после столкновения с форвардом Артёмом Фёдоровым.

«Витязю» осталось провести один матч в регулярном чемпионате. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф, где в первом раунде ей предстоит встреча либо с московским ЦСКА, либо с петербургским СКА.

35-летний Сёмин в текущем сезоне набрал 38 (18+20) очков в 50 матчах. Сёмин — двукратный обладатель золотых медалей чемпионата мира в составе сборной России.

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