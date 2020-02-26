Лучший бомбардир «Витязя» Сёмин пропустит плей-офф
Капитан и лучший бомбардир подольского «Витязя» Александр Сёмин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального менеджера подмосковного хоккейного клуба Игоря Варицкого.
Сёмин получил травму в первой смене матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:4) после столкновения с форвардом Артёмом Фёдоровым.
«Витязю» осталось провести один матч в регулярном чемпионате. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф, где в первом раунде ей предстоит встреча либо с московским ЦСКА, либо с петербургским СКА.
35-летний Сёмин в текущем сезоне набрал 38 (18+20) очков в 50 матчах. Сёмин — двукратный обладатель золотых медалей чемпионата мира в составе сборной России.
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:40
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
Партнерский контент