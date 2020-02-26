Заварухин: Красиков играл два матча подряд — на него пал выбор, он был правильным

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выигранного матча с рижским «Динамо» (4:2).
«Тяжёлый матч, мы играли два дня подряд. Два периода Рига имела преимущество, много прессинговала, мы постоянно выходили из-под прессинга. За 16-17 дней мы провели 8 матчей. Хорошо, что в третьем периоде мы смогли сломать, переломить игру. Болельщикам тоже спасибо.
Мы были готовы, знали, что «Динамо» хорошо прессингует. Где-то не хватало эмоций и движения, из-за этого мы долго находились у себя в зоне. В третьем периоде и соперник стал по-другому играть, и мы сыграли на контратаке, реализовали большинство.
С чем связано то, что Красиков играл два матча подряд? Сегодня выбор был в пользу Красикова. Он отыграл, команда победила — значит, выбор был правильным. Что касается травмированных, то мы надеемся, что вернётся Михайлов. Кто есть в обойме, сегодня играли. Не было только Пуустинена и дали отдохнуть Пигановичу, у которого небольшое повреждение, и Хабарову.
С «Магниткой» не было реализации, но были моменты хорошие. Не скажу, что сегодня мы что-то идеальное сделали, но шайба ходила быстро, бросали, закрывали вратаря. Конечный результат — самое главное. С «Динамо» выход из своей зоны был ещё тяжелее. Два периода была, можно сказать, хорошая тренировка. Рижане хорошо прессингуют, действуют быстро. Мы немного сделали поправки, но будем над этим работать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 26 февраля 2020
-
18:48
-
18:46
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:40
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20