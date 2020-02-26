Заварухин: Красиков играл два матча подряд — на него пал выбор, он был правильным

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выигранного матча с рижским «Динамо» (4:2).



«Тяжёлый матч, мы играли два дня подряд. Два периода Рига имела преимущество, много прессинговала, мы постоянно выходили из-под прессинга. За 16-17 дней мы провели 8 матчей. Хорошо, что в третьем периоде мы смогли сломать, переломить игру. Болельщикам тоже спасибо.



Мы были готовы, знали, что «Динамо» хорошо прессингует. Где-то не хватало эмоций и движения, из-за этого мы долго находились у себя в зоне. В третьем периоде и соперник стал по-другому играть, и мы сыграли на контратаке, реализовали большинство.



С чем связано то, что Красиков играл два матча подряд? Сегодня выбор был в пользу Красикова. Он отыграл, команда победила — значит, выбор был правильным. Что касается травмированных, то мы надеемся, что вернётся Михайлов. Кто есть в обойме, сегодня играли. Не было только Пуустинена и дали отдохнуть Пигановичу, у которого небольшое повреждение, и Хабарову.



С «Магниткой» не было реализации, но были моменты хорошие. Не скажу, что сегодня мы что-то идеальное сделали, но шайба ходила быстро, бросали, закрывали вратаря. Конечный результат — самое главное. С «Динамо» выход из своей зоны был ещё тяжелее. Два периода была, можно сказать, хорошая тренировка. Рижане хорошо прессингуют, действуют быстро. Мы немного сделали поправки, но будем над этим работать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила рижское «Динамо»