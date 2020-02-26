Анкипанс: Салак получил травму, и хорошо, что он вообще вышел на лёд

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение в Новосибирске от «Сибири» (2:4).



«Мы хорошо двигались и знали, что «Сибирь» играла вчера, а два дня подряд играть тяжело. Создавали хорошее давление, у нас было большое количество бросков. К сожалению, не забили вовремя, хотя два периода прошли с нашим преимуществом. В конце нелепый гол получили, на возврате, и игра немного надломилась. Хочу сказать спасибо команде за то, что мы сегодня показали, но забивать надо было раньше — в большинстве и при игре пять на три.



Отдельно спасибо вратарю Салаку. Он вчера получил травму, сегодня усугубил в столкновении. Когда «Сибирь» остро атаковала, он убрал всё лишнее и держал нас в игре. Сам ли он попросил замену? Ну да. Здорово, что он вообще вышел. У нас ситуация такая, что второй вратарь у нас молодой, неопытный. Он даже в МХЛ не играл, а в КХЛ сыграл 10 минут в третьем периоде против «Йокерита».



Если бы мы так играли весь сезон, как эти два матча в Новосибирске, то претендовали бы на плей-офф? Это тот хоккей, который мы хотим видеть. Сегодня маленькие мелочи решили игру. У нас было большинство, забили бы, вели бы в три-четыре шайбы — игра была бы наша. Сегодняшний хоккей таков, что все игроки должны и бежать назад, и обороняться, и прессинговать. Травмы, которые у нас были в сезоне, нас сильно подкосили. Даже сегодня мы бы в большинстве на синей линии хотели игрока посильнее. Приехал Майоне, но сыграл четыре матча и сломался. Так что нам не хватало агрессии в большинстве», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила рижское «Динамо»