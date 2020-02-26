Руохомаа: у «Автомобилиста» выздоровел Коварж? Мы думаем только о своей игре

Нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа прокомментировал победу в последнем матче регулярного чемпионата над рижским «Динамо» (4:2) и поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф с «Автомобилистом».
«Хороший матч получился, но непростой. Мы одержали победу, а главное, что обошлось без травм. В настоящий момент это самое главное. «Автомобилист» — очень серьёзный соперник по первому раунду, и сразу же после окончания игры с «Динамо» мы концентрируемся на этом противостоянии. У уральцев возвращается в строй Коварж? Ничего не знаю об этом, мы думаем только о своей игре.
Что могу сказать о своём новом контракте с «Сибирью»? А что вы хотите узнать? Я очень рад остаться в Новосибирске. Отличная команда, прекрасный город, мне здесь очень комфортно. Семья тоже довольна», — сказал Руохомаа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 26 февраля 2020
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