Экс-хоккеист Игорь Григоренко стал вице-президентом мини-футбольного клуба

Экс-хоккеист Игорь Григоренко стал первым вице-президентом мини-футбольного клуба «Динамо-Самара», информирует официальный сайт команды.
«Руководство МФК «Динамо-Самара» приняло решение расширить административный штаб команды, включив в него Игоря Григоренко. Игорь Владимирович — известный спортсмен, мастер спорта международного класса по хоккею, двукратный чемпион страны, обладатель Кубка Гагарина и «Золотого шлема».
Он прекрасно разбирается в спорте, имеет навыки административной и тренерской работы и сможет реально помочь нашему клубу добиться новых, высоких спортивных результатов. Игорь Григоренко назначен на должность первого вице-президента МФК «Динамо-Самара» и будет принимать решения по всему спектру вопросов деятельности клуба и команды, от административных до чисто спортивных», — сообщил президент клуба Игорь Карпов.
- 26 февраля 2020
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