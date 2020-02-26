Форвард «Барыса» Старченко вернулся в строй и сыграет в плей-офф
Нападающий «Барыса» Роман Старченко вернулся на лёд и приступил к подготовке к матчам плей-офф, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на пресс-службу клуба из Казахстана. 33-летний форвард не играл с 13 февраля, когда получил травму в матче с ЦСКА.
Старченко в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 53 матчах, в которых забросил 18 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Старченко проводит на льду 15 минут 27 секунд. Роман защищает цвета «Барыса» на протяжении всей истории КХЛ.
«Барыс» завершил регулярный чемпионат на второй строчке Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Металлургом».
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
20:18
-
19:57
-
19:40
-
19:19
-
19:14
-
18:48
-
18:46
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:40
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
Партнерский контент