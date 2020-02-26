Форвард «Барыса» Старченко вернулся в строй и сыграет в плей-офф

Нападающий «Барыса» Роман Старченко вернулся на лёд и приступил к подготовке к матчам плей-офф, сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на пресс-службу клуба из Казахстана. 33-летний форвард не играл с 13 февраля, когда получил травму в матче с ЦСКА.



Старченко в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 53 матчах, в которых забросил 18 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Старченко проводит на льду 15 минут 27 секунд. Роман защищает цвета «Барыса» на протяжении всей истории КХЛ.



«Барыс» завершил регулярный чемпионат на второй строчке Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Металлургом».