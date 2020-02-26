Лучший бомбардир чемпионата Швеции Нильссон хочет перейти в КХЛ
Нападающий «Ферьёстада» Маркус Нильссон планирует со следующего сезона выступать в Континентальной хоккейной лиге, информирует Värmlands Folkblad. Как сообщается, игрока не остановит даже недавно подписанный новый контракт с клубом.
28-летний Нилльсон — лучший бомбардир этого сезона чемпионата Швеции. В 43 матчах форвард записал на свой счёт 48 (9+39) баллов при показателе полезности "+6" и 33 минутах штрафного времени.
Игрок так прокомментировал информацию издания: «Не хочу участвовать в спекуляциях. Нынешний сезон доиграю в Швеции, а дальше буду действовать по обстоятельствам. Конечно, ко мне есть интерес. Это доказывает, что я достойно играю в последнее время. Прямой интерес есть из России и Швейцарии».
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