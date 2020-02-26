Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

26 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча.



Хабаровский «Амур» на домашней площадке одержал разгромную победу над казахстанским «Барысом» со счётом 5:0. «Тигры» не попали в плей-офф, «Барыс» занял второе место в Восточной конференции и в первом раунде сыграет с «Металлургом».

«Адмирал» во Владивостоке упустил преимущество в две шайбы и проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:3. «Моряки» не сыграют в плей-офф, «Нефтехимик» в первом раунде встретится с казанским «Ак Барсом».

«Сибирь» в Новосибирске обыграла рижское «Динамо» — 4:2. Новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина встретится с екатеринбургским «Автомобилистом». Рижане в плей-офф не попали.