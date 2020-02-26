Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
Хоккей / КХЛ 0

26 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча.

Хабаровский «Амур» на домашней площадке одержал разгромную победу над казахстанским «Барысом» со счётом 5:0. «Тигры» не попали в плей-офф, «Барыс» занял второе место в Восточной конференции и в первом раунде сыграет с «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Ушенин Вячеслав (Кузнецов) – 14:48' (5x5)   2:0 Ушенин Вячеслав (Язьков, Витасек) – 16:30' (5x5)   3:0 Зогорна (Витасек, Корягин) – 45:23' (5x5)   4:0 Йордан (Язьков) – 48:27' (5x5)   5:0 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав, Кузнецов) – 59:47' (5x5)

«Адмирал» во Владивостоке упустил преимущество в две шайбы и проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:3. «Моряки» не сыграют в плей-офф, «Нефтехимик» в первом раунде встретится с казанским «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Коростелёв – 02:46' (5x5)   2:0 Бакош (Ахияров, Юнг) – 18:22' (5x4)   2:1 Энлунд – 26:09' (5x5)   2:2 Порядин – 41:50' (5x5)   2:3 Хайруллин (Куликов) – 56:53' (5x5)

«Сибирь» в Новосибирске обыграла рижское «Динамо» — 4:2. Новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина встретится с екатеринбургским «Автомобилистом». Рижане в плей-офф не попали.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Эштон (Маршалл, Протапович) – 11:59' (5x5)   0:2 Маршалл (Липсбергс) – 20:49' (5x5)   1:2 Руохомаа (Йокипакка) – 30:02' (5x4)   2:2 Макаров (Шашков, Алексеев) – 49:25' (5x5)   3:2 Шаров (Йокипакка, Морозов) – 50:43' (5x5)   4:2 Романцев (Йокипакка, Пельтола) – 55:04' (5x4)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020