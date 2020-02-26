Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/2020
26 февраля в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно три матча.
Хабаровский «Амур» на домашней площадке одержал разгромную победу над казахстанским «Барысом» со счётом 5:0. «Тигры» не попали в плей-офф, «Барыс» занял второе место в Восточной конференции и в первом раунде сыграет с «Металлургом».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Барыс
Нур-Султан
1:0 Ушенин Вячеслав (Кузнецов) – 14:48' (5x5) 2:0 Ушенин Вячеслав (Язьков, Витасек) – 16:30' (5x5) 3:0 Зогорна (Витасек, Корягин) – 45:23' (5x5) 4:0 Йордан (Язьков) – 48:27' (5x5) 5:0 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав, Кузнецов) – 59:47' (5x5)
«Адмирал» во Владивостоке упустил преимущество в две шайбы и проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:3. «Моряки» не сыграют в плей-офф, «Нефтехимик» в первом раунде встретится с казанским «Ак Барсом».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Коростелёв – 02:46' (5x5) 2:0 Бакош (Ахияров, Юнг) – 18:22' (5x4) 2:1 Энлунд – 26:09' (5x5) 2:2 Порядин – 41:50' (5x5) 2:3 Хайруллин (Куликов) – 56:53' (5x5)
«Сибирь» в Новосибирске обыграла рижское «Динамо» — 4:2. Новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина встретится с екатеринбургским «Автомобилистом». Рижане в плей-офф не попали.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Эштон (Маршалл, Протапович) – 11:59' (5x5) 0:2 Маршалл (Липсбергс) – 20:49' (5x5) 1:2 Руохомаа (Йокипакка) – 30:02' (5x4) 2:2 Макаров (Шашков, Алексеев) – 49:25' (5x5) 3:2 Шаров (Йокипакка, Морозов) – 50:43' (5x5) 4:2 Романцев (Йокипакка, Пельтола) – 55:04' (5x4)
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