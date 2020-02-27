Каспарайтис: я вообще не трачу деньги на себя

Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис рассказал о своём отношении к деньгам и о том, как он ими распоряжается.
«Какую самую большую сумму я потратил на себя в последний год? Я на себя вообще ничего не трачу. Может быть, долларов 300. И не в магазине одежды. Когда живёшь в Майами, там одежда особо не нужна. Горты натянул, сланцы, маечка — и поехал.
А вот когда играл в НХЛ, то деньги тратил. Помню, в первом сезоне купил себе куртку «Версаче» за 5 тысяч, с бахромой на рукавах. Даже не знаю, где она теперь. Сохранилась бы — это был бы писк моды. Антиквар! Но я всё растерял", — рассказал Каспарайтис в интервью «Матч ТВ».
Дарюс Каспарайтис выступал за московское «Динамо», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. В 1992 году в составе сборной России Каспарайтис стал олимпийским чемпионом.
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