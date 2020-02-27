«Колорадо» обыграл «Баффало», у Каменева — голевая передача

На стадионе «Пепси-центр» в Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Голы в составе «Колорадо» забили Габриэль Ландеског, Мартин Каут и Джей Ти Комфер. Голевую передачу на Каута отдал российский нападающий Владислав Каменев. Этот ассист стал для него седьмым в текущем сезоне. Шайбы в составе «Баффало» забросили Земгус Гиргенсонс и Кёртис Лазар.
В составе «Эвеланш» в этом матче дебютировал россиянин Владислав Наместников, обменённый из «Оттавы». Он провёл на площадке 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями. Ещё один россиянин, защитник Никита Задоров, отыграл 18 минут 41 секунду, также без результативных действий.
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