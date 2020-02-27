Наместников дебютировал за «Колорадо». Это его третий клуб в нынешнем сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Эвеланш» дебютировал нападающий Владислав Наместников. Российский форвард провёл на льду 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-1". В активе Владислава два броска и три силовых приёма.
Для Наместникова «Эвеланш» стали третьей командой в ходе сезона. 27-летний форвард начинал чемпионат в «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего играл за «Оттаву Сенаторз». В нынешнем сезоне Наместников провёл 57 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-6" и 35 минутах штрафного времени.
- 27 февраля 2020
-
08:45
-
08:26
-
08:05
-
07:40
-
07:25
-
07:10
-
06:55
-
06:42
-
03:54
- 26 февраля 2020
-
23:50
-
23:36
-
23:16
-
22:58
-
22:31
-
22:13
-
21:47
-
21:28
-
21:13
-
20:55
-
20:32
-
20:18
-
19:57
-
19:40
-
19:19
-
19:14
-
18:48
-
18:46
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:40
-
17:17
-
17:00
-
16:45