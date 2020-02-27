Наместников дебютировал за «Колорадо». Это его третий клуб в нынешнем сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Эвеланш» дебютировал нападающий Владислав Наместников. Российский форвард провёл на льду 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-1". В активе Владислава два броска и три силовых приёма.

Для Наместникова «Эвеланш» стали третьей командой в ходе сезона. 27-летний форвард начинал чемпионат в «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего играл за «Оттаву Сенаторз». В нынешнем сезоне Наместников провёл 57 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-6" и 35 минутах штрафного времени.