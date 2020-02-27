КХЛ провела калибровку камер на всех аренах клубов-участников плей-офф

Континентальная хоккейная лига провела калибровку камер на всех аренах клубов-участников плей-офф, сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что это позволит с максимальной точностью определить, имела ли место игра высоко поднятой клюшкой при определении правильности взятия ворот.
«Это была инициатива департамента судейства, поскольку ворота на разных аренах расположены немного по-разному относительно друг друга, соответственно, и камеры в них, что влияет на визуальное восприятие и может привести к ошибкам. На какой именно высоте происходит касание клюшкой шайбы? Выше перекладины или нет? Теперь на этот вопрос можно будет ответить максимально точно, специалистам «военной комнаты» будет легче принимать решение», — заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
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