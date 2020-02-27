Бучневич: используйте ремень безопасности. Он реально помогает

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич впервые обратился к болельщикам после автомобильной аварии, в которую он попал вместе с одноклубником Игорем Шестёркиным.
«Привет, фанаты «Рейнджерс». Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы оказали нам с Шести. Мы чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лёд. И ещё одна вещь — используйте ремень безопасности. Он реально помогает», — написал Бучневич в «Инстасториз».
«Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулём. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов и произошло столкновение.
Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристёгнуты, слава богу. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами», — рассказал ранее подробности аварии с участием россиян президент «Нью-Йорк Рейнджерс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.
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