Михеев — о декабрьской травме: порез сухожилия, артерия задета. Нужно лечиться 90 дней

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал, как в конце декабря получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ).
«Прекрасно помню тот момент, когда я получил травму. Он и сейчас стоит перед глазами. Я вышел на смену. Мы потеряли шайбу в средней зоне. Как раз пошла атака на наши ворота. Я катился сзади и хотел сделать отбор. Уже видел, как соперник падает. И почему-то подумал, что его коньки далеко. А потом почувствовал, что они меня порезали. Выяснилось: это порез сухожилия, и артерия задета. Официальный диагноз – нужно лечиться 90 дней.
Я переписывался со многими ребятами, кто играл в НХЛ и прошел через такое. Все говорят, что нужно пользоваться таким окном. Надо заниматься умными вещами, переосмысливать жизнь. В первый месяц с травмой ко мне в Торонто как раз прилетела семья. Мои родители никогда не бывали в Северной Америке. Я много гулял с мамой и папой, со своей девушкой. И читал книги. Пусть не по экономике, а детективы. И еще изучаю английский», – цитирует Михеева пресс-служба НХЛ.
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