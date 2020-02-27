Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михеев — о декабрьской травме: порез сухожилия, артерия задета. Нужно лечиться 90 дней

Михеев — о декабрьской травме: порез сухожилия, артерия задета. Нужно лечиться 90 дней
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал, как в конце декабря получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ).

«Прекрасно помню тот момент, когда я получил травму. Он и сейчас стоит перед глазами. Я вышел на смену. Мы потеряли шайбу в средней зоне. Как раз пошла атака на наши ворота. Я катился сзади и хотел сделать отбор. Уже видел, как соперник падает. И почему-то подумал, что его коньки далеко. А потом почувствовал, что они меня порезали. Выяснилось: это порез сухожилия, и артерия задета. Официальный диагноз – нужно лечиться 90 дней.

Я переписывался со многими ребятами, кто играл в НХЛ и прошел через такое. Все говорят, что нужно пользоваться таким окном. Надо заниматься умными вещами, переосмысливать жизнь. В первый месяц с травмой ко мне в Торонто как раз прилетела семья. Мои родители никогда не бывали в Северной Америке. Я много гулял с мамой и папой, со своей девушкой. И читал книги. Пусть не по экономике, а детективы. И еще изучаю английский», – цитирует Михеева пресс-служба НХЛ.

Все русские дебютанты НХЛ этого сезона. Как стартовали и чего ждать дальше
Шестёркин уже первый номер «Рейнджерс», а Гусев – лучший ассистент «Нью-Джерси». Сыграл даже Чибисов за «Виннипег».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020