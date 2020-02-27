Результаты матчей в НХЛ за 26 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2. «Колорадо» выиграл четвёртый матч подряд и вышел на второе место в Центральном дивизионе.

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0. Хозяева продлили победную серию до семи матчей. Шат-аут оформил голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Для гостей это поражение стало четвёртым кряду, российский нападающий Евгений Малкин провёл 900-й матч в НХЛ и отметился результативной передачей на Брайана Раста.