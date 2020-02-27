Результаты матчей в НХЛ за 26 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло три матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Колорадо Эвеланш» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2. «Колорадо» выиграл четвёртый матч подряд и вышел на второе место в Центральном дивизионе.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ландеског (Комфер, Маккиннон) – 14:24' (5x4) 1:1 Гиргенсонс (Окпосо, Ларссон) – 16:21' (5x5) 2:1 Каут (Каменев, Жирар) – 27:15' (5x4) 2:2 Лазар (Маккейб, Фролик) – 34:56' (5x5) 3:2 Комфер (Донской, Джост) – 51:54' (5x5)
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0. Хозяева продлили победную серию до семи матчей. Шат-аут оформил голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пасиоретти (Карлссон) – 16:04' (5x5) 2:0 Казинс (Мартинес, Шмидт) – 45:44' (5x5) 3:0 Теодор (Мартинес, Штястны) – 49:59' (5x5)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:1. Для гостей это поражение стало четвёртым кряду, российский нападающий Евгений Малкин провёл 900-й матч в НХЛ и отметился результативной передачей на Брайана Раста.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лизотт (Уокер, Виларди) – 02:34' (5x4) 2:0 Льюис (Лизотт, Мур) – 39:28' (5x5) 2:1 Раст (Малкин, Хёрнквист) – 46:42' (5x5)
Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
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