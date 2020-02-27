Голкипер «Вегаса» Флёри вышел на 17-е место по матчам на ноль за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Матч на ноль провёл голкипер хозяев Марк-Андре Флёри. Канадский голкипер в 61-й за карьеру в НХЛ оставил ворота в неприкосновенности, благодаря чему вышел на 17-е место в истории лиги по этому показателю, повторив результат Турка Брода (61).
Рекорд принадлежит Мартину Бродо (125), второе место занимает Терри Савчук (94), топ-3 замыкает Джордж Хэйнсворт (94). В пятёрку лучших также входят Гленн Холл (84) и Жак Плант (82). Среди действующих голкиперов лидирует вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист (64). Именно результат Лундквиста и является следующей целью для Флёри.
Флёри обогнал Набокова по матчам на ноль за карьеру в НХЛ
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