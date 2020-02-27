Малкин вышел на 67-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана это поражение стало четвёртым кряду.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в 900-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1065-е очко в карьере, Малкин вышел на 67-е место в истории НХЛ, повторив результат Кейта Ткачука (1065 очков в 1201 матчах) и превзойдя результат Рэя Уитни (1064 балла в 1330 матчах).
Следующей целью Евгения является результат Дэйва Тэйлора (1069 очков в 1111 матчах). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1271 балл в 1146 встречах).
Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
11:45
-
11:25
-
11:10
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:07
-
08:45
-
08:26
-
08:05
-
07:40
-
07:25
-
07:10
-
06:55
-
06:42
-
03:54
- 26 февраля 2020
-
23:50
-
23:36
-
23:16
-
22:58
-
22:31
-
22:13
-
21:47
-
21:28
-
21:13
-
20:55
-
20:32
-
20:18
-
19:57
-
19:40
-
19:19
-
19:14
Партнерский контент