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Малкин вышел на 67-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ

Малкин вышел на 67-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для команды Майка Салливана это поражение стало четвёртым кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в 900-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1065-е очко в карьере, Малкин вышел на 67-е место в истории НХЛ, повторив результат Кейта Ткачука (1065 очков в 1201 матчах) и превзойдя результат Рэя Уитни (1064 балла в 1330 матчах).

Следующей целью Евгения является результат Дэйва Тэйлора (1069 очков в 1111 матчах). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1271 балл в 1146 встречах).

Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
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