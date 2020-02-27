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«Сибирь» продлила контракт с финским голкипером Сятери

«Сибирь» продлила контракт с финским голкипером Сятери
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с голкипером Харри Сятери, информирует команда в «Твиттере». Новое соглашение с финским хоккеистом подписано до конца сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер одержал 20 побед в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,14 шайбы и отражая 92,1% бросков. Дважды Сятери оставил ворота в неприкосновенности, отыграв на ноль.

Статистика Харри Сятери в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020

За карьеру в КХЛ Харри также на протяжении трёх сезонов защищал ворота «Витязя». В общей сложности он сыграл 179 матчей, в которых одержал 72 победы при коэффициенте надёжности 2,58 и проценте отражённых бросков 92,1.

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