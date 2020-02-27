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Матч ЦСКА и «Сочи» станет последним в КХЛ для главных арбитров Цыплакова и Гусева

Матч ЦСКА и «Сочи» станет последним в КХЛ для главных арбитров Цыплакова и Гусева
Хоккей / КХЛ 0

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сочи» станет последним в лиге для двух опытнейших арбитров — Юрия Цыплакова и Сергея Гусева. Обоим на данный момент 49 лет, и по существующим правилам в следующем году они уже не смогут работать на матчах, сообщает пресс-служба лиги.

«К нашему большому сожалению, подошла к концу карьера в КХЛ двух настоящих профессионалов своего дела. Можно сказать, что они честно отслужили, и их трудный, но славный путь обязательно послужит примером для молодых судей. Но хоккейная жизнь для Сергея и Юрия не останавливается, они останутся в строю и, не сомневаюсь, помогут воспитать ребят из нового поколения. Сделают всё, чтобы те, кто придёт им на смену, достигли тех же высот, — заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Высшим достижением в карьере Гусева стала работа на шестом матче финала Кубка Гагарина 2013 года между «Трактором» и московским «Динамо», в котором бело-голубые завоевали второй трофей в истории клуба.

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